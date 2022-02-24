Советник министра внутренних дел Антон Геращенко обратился к гражданам Украины с важным сообщением - уже задержан один украинец, раскрыты детали.

Антон Геращенко обратился к украинцам в своем Фейсбук, пишет Politeka.net. По информации советника МВД, в Луцке был задержан гражданин Украины - пособник российских оккупантов.

Отмечается, что гражданин снимал передвижения украинской военной техники, его передали в руки СБУ для дальнейших следственных действий.

"Если Вы видите как кто-то снимает передвижение Украинской военной техники - звоните 102 или если Вы физически сильный человек, предпримите меры по задержанию подсобника оккупантов на месте!", - говорится в сообщении Геращенко.

Также советник министра МВД сообщил, что российские оккупанты оставляют после себя метки на дорогах, которые помогают ему лучше ориентироваться на украинской земле.

Антон Геращенко призвал засыпать их землей или другим способом.

Ранее Антон Геращенко сообщал, что войска оккупантов с территории Беларуси вошли в Зону Чернобыльской АЭС.

НацГвардейцы защищают хранилище радиоактивных отходов. Примечательно, что если в результате ударов артиллерии будет разрушено хранилище ядерных отходов, то радиоактивная пыль может накрыть территории Украины, Беларуси и стран ЕС.

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