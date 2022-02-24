Антон Геращенко обратился к украинцам в своем Фейсбук, пишет Politeka.net. По информации советника МВД, в Луцке был задержан гражданин Украины - пособник российских оккупантов.
Отмечается, что гражданин снимал передвижения украинской военной техники, его передали в руки СБУ для дальнейших следственных действий.
"Если Вы видите как кто-то снимает передвижение Украинской военной техники - звоните 102 или если Вы физически сильный человек, предпримите меры по задержанию подсобника оккупантов на месте!", - говорится в сообщении Геращенко.
Также советник министра МВД сообщил, что российские оккупанты оставляют после себя метки на дорогах, которые помогают ему лучше ориентироваться на украинской земле.
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Антон Геращенко призвал засыпать их землей или другим способом.
Ранее Антон Геращенко сообщал, что войска оккупантов с территории Беларуси вошли в Зону Чернобыльской АЭС.
НацГвардейцы защищают хранилище радиоактивных отходов. Примечательно, что если в результате ударов артиллерии будет разрушено хранилище ядерных отходов, то радиоактивная пыль может накрыть территории Украины, Беларуси и стран ЕС.
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