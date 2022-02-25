В Киеве во второй день российской войны против Украины, 25 февраля, вражеский ВОП попал в жилой дом - в эвакуации жильцов и ликвидации последствий работала почти сотня спасателей.

Как сообщает пресс-служба ГСЧС УКраины, около 04:20 в пятницу, 25 февраля, на ул. Кошица 7А в столице произошло попадание ВОП (взрывоопасного предмета) в многоэтажный жилой дом.

Отмечается, что здание состоит из двух секций: десятиэтажной (попадание на уровне 1-2 этажа) и шестнадцатиэтажной (попадание на уровне 8-9 этажей). В результате атаки вспыхнул мощный пожар. Огонь распространился на площади 100 квадратных метров.

Кроме того, спасатели сообщили об угрозе обвала здания.

В 5.37 появилась информация о ликвидации пожара в двух секциях. В результате, спасены 20 человек, травмированы 8 человек и эвакуированы 150 человек. От ГСЧС привлекалось 72 человека и 12 единиц техники.

Тем временем, Генеральный штаб ВСУ поделился оперативной информацией по состоянию на 6 часов касательно российского вторжения.

Отмечается, что в ночь на 25 февраля силы обороны продолжили сопротивление наступательным группировкам российских оккупантов. Противник нанес воздушный удар по подразделениям в районе города Кропивницкий. Отмечена значительная активность вражеских вертолетов в районах выше Вилкового и Тирасполя.

После 4 часов украинская система противовоздушной обороны не дала долететь двум смертельным "подаркам" в Киев.

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