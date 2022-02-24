Министерство здравоохранения Украины сообщило о количестве погибших и напомнило важные правила предоставления первой помощи пострадавшим.

В результате российского вторжения по состоянию на вечер 24 февраля уже погибли 57 украинцев, еще 169 получили ранения. Об этом сообщает пресс-служба Министерства Здравоохранения.

По словам главы Минздрава Виктора Ляшко, в связи с войной медицинским учреждениям приходится перепрофилироваться.

"Сегодня мы предложили тем, кого можно лечить амбулаторно, оставить учреждения здравоохранения, чтобы быть готовыми принимать украинцев, которым нужно будет оказывать медицинскую помощь. Мы сделали это на всей территории вместе с введением военного положения», — заявил Ляшко.

Министр добавил, что сейчас дежурят не только врачи хирургического профиля, но и травматологи и реаниматологи.

Добавим, Министерство здравоохранения Украины призывает украинцев пропускать автомобили скорой помощи на дорогах и в автозаправочные станции. Такую просьбу опубликовали на официальной странице министерства в соцсетях.

Также В Минздраве опубликовали рекомендации по предоставлению домедицинской помощи в условиях военного положения для гражданских лиц:

Оказывайте помощь только при условии, что это безопасно для вас. Собственная безопасность-приоритет. Для этого осмотрите место происшествия и убедитесь, что вам ничего не угрожает.

По возможности стоит переместить пострадавшего в более безопасное место.

Оцените его состояние пострадавшего: или он в сознании, или дышит. Можно обратиться к человеку с вопросом, чтобы определить находится ли он в сознании. Не стоит надавливать на части тела раненого. Нормальное дыхание-это не менее 2-3 выдохов за период времени, когда вы можете вслух посчитать от 501 до 510 (10 сек). Выдохом считается – подъем и опускание живота. Если пострадавший в сознании, то острой необходимости проверять пульс и дыхание сразу нет.

Обратитесь по номеру "103" для вызова бригады экстренной медицинской помощи или к другим экстренным службам (полиция, ГСЧС)

Остановите критические (артериальные или венозные) кровотечения. Для этого используйте кровоостанавливающий жгут, турникет или тугую повязку. Наложите кровоостанавливающий жгут/турникет максимально выше по месту кровотечения на конечности пострадавшего.

Также нужно зафиксировать время его наложения. Оптимально – написать время на открытой части тела пострадавшего. Можете также запомнить время. При отсутствии средств для остановки кровотечения, давите на рану. Это нужно делать не перепрятывая пока не приедут медики или не будет наложен кровоостанавливающий жгут / турникет. В зависимости от вида кровотечения – остановка давления на рану может стать смертельной для человека.

Обеспечьте проходимость дыхательных путей. Если у пострадавшего во рту имеются инородные предметы, рваные массы, их необходимо изъять.

Если даже после остановки кровотечения и обеспечения проходимости дыхательных путей у раненого не появились жизненные признаки, следует начинать сердечно-легочную реанимацию (СЛР).

Для этого положите пострадавшего на спину, запрокиньте голову назад. Нажимайте посреди грудной клетки двумя руками: основание одной ладони накройте второй ладонью. Глубина нажатия должна составлять около 5-6 см. Частота нажатий должна составлять около 100-120 в минуту.

Держите раненого в стабильно боковом положении до приезда медиков.

Не оставляйте пострадавшего самого. Даже если вы остановили кровотечение, раненый в сознании может захотеть снять жгут или турникет, ведь ему больно.

Напомним о комендантский час, когда и в каких городах будет действовать: "шаг необходим для безопасности"

Как сообщала Politeka, Чернобыльская АЭС захвачена: заявление премьера Шмигаля и первые кадры

Также Politeka писала, что украинцев предупредили об опасных метки: как они выглядят и что делать