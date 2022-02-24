Министр обороны Украины Алексей Резников обратился к согражданам на своей странице в Facebook вечером 24 февраля.

Глава Минобороны отметил, что тяжелые бои продолжаются на Луганщине, на Сумщине, к северу от столицы. Непростая ситуация на юге страны.

"Однако враг не ожидал такого сопротивления. Его остановили под Харьковом. Заставили замолчать и отбросили на многих участках на востоке. Российские оккупанты уже сдаются в плен», - отметил Резников.

Также он предупредил о новых ударах.

"Кремль готовит новую волну атак, в том числе-воздушный десант. Но наша армия готова его встретить. Мы активно применяем образцы современного оружия, которое получили от партнеров. Ее будет еще больше», - подчеркнул министр.

Резников добавил, что мировое сообщество начинает вводить санкции, а в самой России жители массово выходят на митинги против войны с Украиной.

«Уже завтра россияне узнают цену путинского безумия. Мы на своей земле и не отступим. И обязательно победим! Слава Украине!",- подытожил министр обороны Украины.

Напомним, в МВД обратились к украинцам с важной просьбой: "Если вы видите, как..."

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