Министр обороны Украины Алексей Резников обратился к согражданам на своей странице в Facebook вечером 24 февраля.
Глава Минобороны отметил, что тяжелые бои продолжаются на Луганщине, на Сумщине, к северу от столицы. Непростая ситуация на юге страны.
"Однако враг не ожидал такого сопротивления. Его остановили под Харьковом. Заставили замолчать и отбросили на многих участках на востоке. Российские оккупанты уже сдаются в плен», - отметил Резников.
Также он предупредил о новых ударах.
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"Кремль готовит новую волну атак, в том числе-воздушный десант. Но наша армия готова его встретить. Мы активно применяем образцы современного оружия, которое получили от партнеров. Ее будет еще больше», - подчеркнул министр.
Резников добавил, что мировое сообщество начинает вводить санкции, а в самой России жители массово выходят на митинги против войны с Украиной.
«Уже завтра россияне узнают цену путинского безумия. Мы на своей земле и не отступим. И обязательно победим! Слава Украине!",- подытожил министр обороны Украины.
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