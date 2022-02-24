24 февраля 2022 года после вторжения России в Украину введено военное положение, также в городах вводят комендантский час.

Одним из первых о радикальном решении заявил глава Киева Виталий Кличко.

"Это вынужденный шаг, но в нынешних условиях военной агрессии и военного положения, необходимый для безопасности жителей столицы", - отметил мэр столицы.

Общественный транспорт во время комендантского часа не работает. При этом станции метрополитена будут доступны в круглосуточном режиме.

При крайней необходимости передвижение по городу во время комендантского часа разрешено, в частности работникам смен предприятий критической инфраструктуры, обязательно нужно иметь при себе документы, удостоверяющие личность.

Комендантский час будет действовать с 22:00 до 7:00 в:

Киеве

Киевской области

Винницкой области

Комендантский час с 22:00 до 6:00 вводит:

Днепропетровская область

Черкасская область

Житомирская область

Запорожская область

Николаевская область

Полтавская область

Ровенская область

Харьковская область

Черкасская область

Черниговская область

Комендантский час будет действовать с 22:00 до 5:00:

В Одесской области, Березовский район и г. Арциз

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