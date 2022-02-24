Одним из первых о радикальном решении заявил глава Киева Виталий Кличко.

"Это вынужденный шаг, но в нынешних условиях военной агрессии и военного положения, необходимый для безопасности жителей столицы", - отметил мэр столицы.

Общественный транспорт во время комендантского часа не работает. При этом станции метрополитена будут доступны в круглосуточном режиме.

При крайней необходимости передвижение по городу во время комендантского часа разрешено, в частности работникам смен предприятий критической инфраструктуры, обязательно нужно иметь при себе документы, удостоверяющие личность.

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Комендантский час будет действовать с 22:00 до 7:00 в:

  • Киеве
  • Киевской области
  • Винницкой области

Комендантский час с 22:00 до 6:00 вводит:

  • Днепропетровская область
  • Черкасская область
  • Житомирская область
  • Запорожская область
  • Николаевская область
  • Полтавская область
  • Ровенская область
  • Харьковская область
  • Черкасская область
  • Черниговская область

Комендантский час будет действовать с 22:00 до 5:00:

  • В Одесской области, Березовский район и г. Арциз

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