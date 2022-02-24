Одним из первых о радикальном решении заявил глава Киева Виталий Кличко.
"Это вынужденный шаг, но в нынешних условиях военной агрессии и военного положения, необходимый для безопасности жителей столицы", - отметил мэр столицы.
Общественный транспорт во время комендантского часа не работает. При этом станции метрополитена будут доступны в круглосуточном режиме.
При крайней необходимости передвижение по городу во время комендантского часа разрешено, в частности работникам смен предприятий критической инфраструктуры, обязательно нужно иметь при себе документы, удостоверяющие личность.
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Комендантский час будет действовать с 22:00 до 7:00 в:
- Киеве
- Киевской области
- Винницкой области
Комендантский час с 22:00 до 6:00 вводит:
- Днепропетровская область
- Черкасская область
- Житомирская область
- Запорожская область
- Николаевская область
- Полтавская область
- Ровенская область
- Харьковская область
- Черкасская область
- Черниговская область
Комендантский час будет действовать с 22:00 до 5:00:
- В Одесской области, Березовский район и г. Арциз
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