24 февраля стало известно о бое между пограничниками ВСУ и Нацгвардии с российскими оккупантами в окрестностях Сум, пишет Politeka.net.
На тот момент было известно о совершении наступления со стороны Конотопа. Председатель Сумской ОГА Дмитрий Живицкий сообщил, что по состоянию на 21.00, в Ахтырке русские войска наступили со стороны границы. Врага остановили украинские военные на отлично - зашедшая колонна была уничтожена в городе.
Позже военный журналист Андрей Цаплиенко в своем Телеграм-канале опубликовал фото с российскими пленными, взятыми в Ахтырке.
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Также опубликовано и видео с российским солдатом, взятым в плен в центре Сум.
На кадрах российский оккупант невнятно отвечал, зачем они пришли на украинскую землю, и отметил, что они тоже не хотят войны.
Украинские военные сняли брошенную российскую технику в Ахтырке. Комментатор отмечает, что виден российский сухпаек.
Андрей Живицкий сообщил, что утром по области начались активные перемещения военной техники врага. Бой начался в окрестностях Ахтырки около 7:30 утра со стороны Писаревки.
Напомним, украинские военные разбили вражеский десант, кадры
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