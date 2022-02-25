Президент Украины Владимир Зеленский обратился к соотечественникам утром в пятницу, 25 февраля, сообщив, что ВСУ не дали России осуществить планы по оперативному вторжению в первый день, сегодня борьба продолжается.

"Они (российские оккупанты, - ред.) говорят, что гражданские объекты для них не мишень - это ложь, - заявил Зеленский. - На самом деле, они не различают в каких районах действуют. Под российскими ударами, как и вчера, одинаково находятся, как военные, так и гражданские. Цель этой атаки - давление, давление на вас, граждане Украины, давление на все наше общество. Я подчеркиваю, не просто на власть, на всех украинцев. И сегодня еще больше, чем вчера".

Ключевые моменты обращения Зеленского:

не дали осуществить планы по вторжению в первый день

в большинстве направлений врага остановили, идут бои

авиация врага подло действует над жилыми кварталами и в том числе в столице. Ужасные взрывы в утреннем небе над Киевом. Бомбардировка. Попадание в жилой дом. Пожар.

защищаем нашу страну самостоятельно, как и вчера. Самые мощные силы мира наблюдают издалека.

санкций против России недостаточно. Чужие войска все еще пытаются активизироваться на нашей территории

России все равно придется рано или поздно говорить с нами о том, как закончить боевые действия и остановить это вторжение. Чем быстрее разговор начнется, тем меньшими будут потери самой России.

Отметим, в столице Украины и ряде крупных городов ввели комендантский час. В Киеве он действует с 22 до 7 часов - в это время не будет работать общественный транспорт. При этом станции метрополитена будут доступны в виде укрытия в круглосуточном режиме.

Кроме того, мэр столицы Виталий Кличко сообщил о перекрытии бетонными плитами и конструкциями ключевых въездов в город, таким образом, у тяжелой техники не будет возможности заехать.

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