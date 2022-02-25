"Они (российские оккупанты, - ред.) говорят, что гражданские объекты для них не мишень - это ложь, - заявил Зеленский. - На самом деле, они не различают в каких районах действуют. Под российскими ударами, как и вчера, одинаково находятся, как военные, так и гражданские. Цель этой атаки - давление, давление на вас, граждане Украины, давление на все наше общество. Я подчеркиваю, не просто на власть, на всех украинцев. И сегодня еще больше, чем вчера".
Ключевые моменты обращения Зеленского:
- не дали осуществить планы по вторжению в первый день
- в большинстве направлений врага остановили, идут бои
- авиация врага подло действует над жилыми кварталами и в том числе в столице. Ужасные взрывы в утреннем небе над Киевом. Бомбардировка. Попадание в жилой дом. Пожар.
- защищаем нашу страну самостоятельно, как и вчера. Самые мощные силы мира наблюдают издалека.
- санкций против России недостаточно. Чужие войска все еще пытаются активизироваться на нашей территории
- России все равно придется рано или поздно говорить с нами о том, как закончить боевые действия и остановить это вторжение. Чем быстрее разговор начнется, тем меньшими будут потери самой России.
Отметим, в столице Украины и ряде крупных городов ввели комендантский час. В Киеве он действует с 22 до 7 часов - в это время не будет работать общественный транспорт. При этом станции метрополитена будут доступны в виде укрытия в круглосуточном режиме.
Галкин засветил их с Пугачевой детей в гостях у звезды «Москва слезам не верит»: «Лизавета такая смешнючая!»
Россия пошла в бой танками под Харьковом, ВСУ разгромили противника: "Остановили танковую атаку..."
"Знайте, я вас ненавижу": 14-летняя девочка бросилась под поезд, записав видео
Трехлетний малыш в Киеве проглотил часы: врачи сделали все, что могли
"Выстрел попал в самое сердце": жена продюсера Квартал 95 рассказала детали трагедии в центре Киева
Кроме того, мэр столицы Виталий Кличко сообщил о перекрытии бетонными плитами и конструкциями ключевых въездов в город, таким образом, у тяжелой техники не будет возможности заехать.
Напомним, попадание ВОП в многоэтажку Киева, что известно: подробности и кадры с места
Как сообщала Politeka, сколько украинцев погибло в первый день атаки России: данные Минздрава
Также Politeka писала, что Чернобыльская АЭС захвачена: заявление премьера Шмыгаля