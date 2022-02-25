Харьковчане фотографируют неразорвавшиеся ракеты, которые "прилетели" в спальные районы города - как обстоят дела с обороной первой столицы Украины.

Как сообщают украинские Телеграм-каналы, ракеты зафиксированы рядом с жилыми домами в районе Конного рынка в Слободском районе и в Москвоском районе Харькова.

Согласно данным председателя ОГА Харьковской области Олега Синегубова, после первых суток российского вторжения, 25 февраля, ВСУ и территориальная оборона продолжают давать активный отпор российскому агрессору.

"Этой ночью активные бои велись и продолжается наступление русских войск в Дергачах и Печенегах", - говорится в сообщении.

За ночь, по официальным данным, в Харьковской области госпитализированы 7 военных.

Советник главы Офиса президента Алексей Арестович проинформировал о военной ситуации на Харьковщине во время брифинга по состоянию на 11 часов.

Утром 25 февраля украинские военнослужащие успешно отбили очередную атаку российских военных.

"Харьков держится. Утром отбили еще одну атаку, попытку наступления. Харьков всегда был особенным городом, второй столицей Украины, и там враг, я думаю, не пройдет", — заявил Арестович.

Отметим, согласно свежей информации спикера МВД Украины Вадима Денисенко, к этому моменту зафиксировано уже 412 обстрелов со стороны российских оккупантов с начала военных действий.

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