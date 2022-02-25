Спикер Министерства внутренних дел Украины Вадим Денисенко сообщил последние данные об обороне страны и передвижении российских войск.

Так, согласно информации пресс-центра МВД, за сутки в результате обстрелов российских оккупантов погибло два ребенка.

"В Украине к этому моменту погибло двое детей, к сожалению. И это вина только Российской федерации. Также россияне говорят, что не стреляют по гражданским объектам - 33 гражданских объекта были обстрелены за эти сутки. Россияне стреляют по гражданским объектам и убивают мирных жителей", - заявил Денисенко.

По словам спикера МВД, ключевой проблемой сегодняшнего дня, если говорить о центре Украины, остается оборона Киева.

"Есть иформация, что большие колонны РФ двигаются со стороны Черниговской области, пгт Иванков к Киеву. Сегодня наша задача не дать оккупантам прорваться в столицу Украины", - отметил Денисенко.

Кроме того, он сообщил о сложной ситуации на юге Украины, оккупанты атаковали пограничные пункты на Азовском море. Также продолжаются ожесточенные бои в Сумской области.

Денисенко в очередной раз призвал украинцев не поддаваться панике и не доверять информации из сомнительных источников. В частности, в Сети появилась дезинформация о том, что в Днепре отключат свет. Официальные источники этого не подтверждают.

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