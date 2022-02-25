Главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный сообщил об успешной операции на черниговском направлении - российские оккупанты были остановлены, а их техника захвачена.

Об этом говорится на официальной страничке Главнокомандующего ВС Украины в соцсети Фейсбук.

"На черниговском направлении и непосредственно на подходе к Чернигову украинским военным удалось удержать оборону и отразить прорыв российских войск. Вражеская техника была вынуждена отступить из Чернигова в направлении Седнева и из Городни в Семеновку", - гласит сообщение.

Кроме того, стало известно, что украинскими бойцами были захвачены вражеские трофеи в виде техники и документов с личными данными россиян. В Сети появились фото захваченной техники.

Отметим, в то же время появилось важное предупреждение Телеграм-канала Верховной Рады о том, что противник использует украинскую технику.

"Диверсионно-разведывательные группы вооруженных сил РФ используют автомобильную технику, захваченную в Национальной гвардии Украины, для глубокого проникновения в тыл украинских позиций. В частности, враги используют два ББМ «Казак», три КРАЗА и ГАЗ-66. Кроме этого, оккупанты одеты в военную форму ВСУ. Просим граждан Украины быть бдительными и в случае получения какой-либо информации сообщать правоохранительным органам".

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