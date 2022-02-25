В оккупированном Чернобыле зафиксировали повышение уровня радиации: что это значит

Как пишет Politeka.net, в Государственной инспекции ядерного регулирования Украины сообщили, что по данным автоматизированной системы радиационного контроля в зоне отчуждения зафиксировано повышение контрольных уровней мощности дозы гамма-излучения. Установить причины изменений радиационного фона в ведомстве пока не имеют возможности, так территория была захвачена российскими оккупантами.

Позже появилась обновленная информация от Государственной инспекции ядерного регулирования Украины, которую опубликовали на странице в Facebook.

Сообщается, что нарушение радиационного фона связывают с изменениями в верхнем слое почвы, а к этому могло привести большое скопление и передвижение военной техники оккупантов. Также из-за этого в воздух поднялся слой радиоактивной пыли, который привел к изменениям радиационного фона, который и был зафиксирован датчиками Аскро.

"Состояние ядерных установок и других объектов ЧАЭС – без изменений", - говорится в сообщении ведомства в Facebook.

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