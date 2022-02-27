Главнокомандующий Вооруженными Силами Украины Валерий Залужный сообщил о новых военных действиях со стороны Беларуси, и назвал этот очередным военным преступлением.

Валерий Залужный сообщил в своем Фейсбук о запуске крылатой ракеты со стороны Республики Беларусь, сообщает Politeka.net.

"Воздушные Силы ВС Украины несколько минут назад сбили крылатую ракету, выпущенную по столице Украины с территории Республики Беларусь самолетом ТУ-22.

Это очередное военное преступление СБ и РФ", - говорится в сообщении.

Публикация быстро собрала комментарии:

"Спасибо! Наша Армия самая лучшая!", "Мы вами гордимся! Вы наша гордость ВСУ!", "Наши Воздушные Силы самые воздушные и самые сильные! Спасибо за сохранившиеся жизни! А кровавый мордор будет разрушен. Слава Украине!", "Спасибо! Молимся! Вы сила!", - поддержали армию украинцы.

"Киев. Говорят, что ПВО ВСУ сбило ракету, выпущенную со стороны Белоруси. В домах повыбивало стекла. У меня 1-й этаж, несколько окон поломало, стекла целые", - написал очевидец в ФБ.

Отметим, пресс-секретарь президента страны-агрессора Дмитрий Песков сообщил, что делегация из России прибыла в Беларусь на переговоры с украинцами и готова начать их в Гомеле.

Однако президент Украины Владимир Зеленский ответил, что Украина согласилась бы на переговоры в Беларуси, если бы с ее стороны не было боевых действий.

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