Главнокомандующий Украины Владимир Зеленский выступил с новым заявлением на брифинге на третий день войны.

Как пишет Politeka.net, Владимир Зеленский продолжает находится в Киеве и управлять обороной столицы, пока российские войска пытаются прорваться в город.

"Могу начать это обращение с хорошей новости. Мы выстояли и успешно отбиваем атаки врага. Бои продолжаются во многих городах и районах нашего государства. Но мы знаем что защищаем страну, землю, будущее детей. Киев и ключевые города вокруг столицы контролируются именно нашей армией. Оккупанты хотели заблокировать центр нашего государства и поставить здесь своих марионеток как в Донецке. Мы сломали их замысел, они не получили ни одного преимущества над нами", - рассказал Зеленский.

Также президент отметил, что Россия применяла все возможное вооружение против Украины. Россия в том числе бьет по жилым массивам из реактивной артиллерии, добавил главнокомандующий.

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