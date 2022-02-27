Как сообщил секретарь Черниговского городского совета Александр Ломако, враг целился по зданию Черниговского горсовета.

«Но попал во дворы между областной стоматологией и жилой девятиэтажкой. Это атака на мирное население города», – уточнил он.

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В Сети показали кадры последствий обстрела оккупантов.

В Черниговской областной госадминитсрации срочно обратились к жителям города.

«Всем жителям Чернигова, владельцам СТО. Срочно на блок-посты требуются шины. На въезд – выезд из Чернигова по всем направлениям. Приоритет - Городнянское направление, Репкинский. У блока постов складывайте на тротуарах с обеих сторон», - говорится в сообщении.

Также жителей Черниговщины призывают не покидать пределы населенных пунктов в связи с минированием путей и перекрестков, по которым могут следовать вражеские войска.

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