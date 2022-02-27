24 февраля 2022 года Россия вторглась на территорию Украины, пишет Politeka.net. Украинские воины продолжают стоять на защите страны. Известно о новых пленных, взятых в Харькове.
В Сети появилось видео допроса схваченных оккупантов. Один из них заявил, что они прибыли на учения, но их обманули. По их словам, в другую страну их послало командование.
"Прибыли на учения, но нас тут обманули...
Люди были деморализованные и никто не хотел идти, тогда нам сказали, что мы будем врагами российского народа и нас стали закидывать как пушечное мясо. Люди из нашей воинской части, не хотят войны, а хотят мира", - заявил один из пленных.
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Отметим, ранее Советник председателя Офиса президента Алексей Арестович сообщил, что российские военные массово сдаются в плен.
ГУНП в Харьковской области призывает российских солдат сложить оружие и сдаться. Полиция обращается ко всем структурам власти с призывом тщательно документировать случаи сдачи в плен российских военных, отбирать оружие, кормить и предоставлять пленным РФ временное убежище.
Напомним, российских оккупантов захватили в плен
Как сообщала Politeka, российских оккупантов взяли в плен, кадры брошенной вражеской техники
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