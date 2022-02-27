Под Киевом велись активные боевые действия. Большое количество российской техники продвинулось к населенным пунктам Иванково и Дымер. Атака на Иванково все еще продолжается.
По словам родственников тех, кто находится в Иванково, оккупанты уничтожают дома и грабят магазины, люди 4 дня прячутся в укрытиях.
Люди рассказывают, что российские оккупанты уничтожают и грабят, дома, магазины, детские сады. Они без остановки ведут обстрелы по мирному населению. Местные жители сидят в укрытиях без еды, воды и света уже несколько дней.
"Іванків, що біля Чорнобиля, захоплений російськими військами. Люди 4 день в підвалах без світла та води 🥺 Телефонного зв’язку не має. Будинки та вулиці зруйновані. Окупанти стріляють по мирному населенню 😭 Окупанти голодні - грабують будинки, крамниці, дитячі садочки та церкви" - говорят те, чьи семьи сейчас скрываются от обстрелов в подвалах Иванкова.
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Возле больницы Иванково горит жилой дом, о чем сообщают в Телеграм-канале Magnolia TV.
Иванков находится на половине пути от границы до Киева. Возле Иванкова бойцы вооруженных сил Украины подорвали мост, чтобы остановить танковую колонну оккупационных войск, которая двигалась в сторону Вышгорода. После прохождения этого моста открывается возможность наступать на Киев через Вышгород.
Напомним, с территории Беларуси по Киеву выпустили ракету, что известно.
Как сообщала Politeka, Резников объяснил, как изменилась ситуация за трое суток.
Также Politeka писала, пожар охватил нефтебазу на Киевщине после атаки оккупантов.