Как сообщает Politeka.net, украинцы показывают пример бесстрашия и героизма во время войны. Во многих населенных пунктах люди останавливают российские танки голыми руками. Видео с героизмом наших людей были показаны во многих Телеграм-пабликах и на страницах Facebook.

Так, в городе Бахмач Черниговской области прошла колонна вражеской техники. Местные жители пытались самостоятельно остановить колонну и убедить российских военных не двигаться в сторону Киева.

Вместо того, чтобы разойтись и спрятаться по домам, вышли к россиянам и кричали в их сторону "Куда вы едете?", "Долой из нашей страны!", "Езжайте к своим женам!", "Вас тут не ждут!". Один из мужчин пытался перекрыть дорогу танкам своим телом. Однако техника проехала, военные РФ произвели несколько выстрелов в воздух.

Тем временем в Корюковке Черниговской области, местные жители остановили колонну российских войск и убедили их отойти от города. По данным городских властей, вражеская техника остановилась на въезде в Корюковку и дальше движение не продолжает.

Напомним, с территории Беларуси по Киеву выпустили ракету, что известно.

Как сообщала Politeka, Резников объяснил, как изменилась ситуация за трое суток.

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