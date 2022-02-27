Это произошло на аэродроме «Антонов» в Гостомеле под Киевом, где самолет находился на ремонте, поэтому не успела вылететь из Украины, сообщил "Укроборонпром".
Восстановление "мечты" будет стоить более 3 млрд долларов и потребует длительного времени. "Укроборонпром" утверждает, что»Украина приложит все усилия, чтобы эти работы оплатило государство-агрессор".
«Оккупанты разрушили самолет, но не смогут разрушить нашу общую мечту. Она обязательно возродится. По ориентировочным подсчетам на это понадобится более 3 млрд долларов и более 5 лет. Наша задача сделать так, чтобы эти расходы покрыла именно Российская Федерация, которая нанесла умышленную ущерб украинской авиации и сектору грузовых авиационных перевозок», - говорится в подомленні.
"Добро пожаловать в ад": ВСУ уничтожили российский истребитель над Черным морем
Российский корабль поразил "дружественным огнем" своих же: ВСУ отчитались о потерях врага
Российские войска попали ракетой в жилой дом в Киеве: фото и видео разрушений
Мощный пожар полыхает в Харькове, очевидцы публикуют кадры: "Ночью стало светло, как днем"
Дудь обратился к украинцам в непростое время: "Россия — моя родина, но..."
"Россия уничтожила нашу "мечту", но мечту о свободной от оккупанта Украине уничтожить невозможно. Мы будем бороться за нашу землю и наш дом до победного конца. И после победы обязательно, слышите, обязательно достроим нашу новую "мечту", которая много лет ждет этого в безопасном месте. Все будет Украина!», — заявил генеральный директор ГК «Укроборонпром» Юрий Гусев.
Как известно, на счету Ан-225 «Мрия» рекорды по перевозке максимального коммерческого груза и самого длинного и тяжелого в истории авиации моногруза, а также грузоподъемности.
Напомним, российские войска ракетами атаковали центр Чернигова: кадры последствий и срочное обращение
Как сообщала Politeka, российские военные, сдавшись в плен, на коленях рассказали, как оказались в Украине: "Нас обманули"
Также Politeka писала, что враг несет колоссальные потери: в Минобороны Украины раскрыли новые данные