Это произошло на аэродроме «Антонов» в Гостомеле под Киевом, где самолет находился на ремонте, поэтому не успела вылететь из Украины, сообщил "Укроборонпром".

Восстановление "мечты" будет стоить более 3 млрд долларов и потребует длительного времени. "Укроборонпром" утверждает, что»Украина приложит все усилия, чтобы эти работы оплатило государство-агрессор".

«Оккупанты разрушили самолет, но не смогут разрушить нашу общую мечту. Она обязательно возродится. По ориентировочным подсчетам на это понадобится более 3 млрд долларов и более 5 лет. Наша задача сделать так, чтобы эти расходы покрыла именно Российская Федерация, которая нанесла умышленную ущерб украинской авиации и сектору грузовых авиационных перевозок», - говорится в подомленні.

"Россия уничтожила нашу "мечту", но мечту о свободной от оккупанта Украине уничтожить невозможно. Мы будем бороться за нашу землю и наш дом до победного конца. И после победы обязательно, слышите, обязательно достроим нашу новую "мечту", которая много лет ждет этого в безопасном месте. Все будет Украина!», — заявил генеральный директор ГК «Укроборонпром» Юрий Гусев.

Как известно, на счету Ан-225 «Мрия» рекорды по перевозке максимального коммерческого груза и самого длинного и тяжелого в истории авиации моногруза, а также грузоподъемности.

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