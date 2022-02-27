24 лютого 2022 року Росія вторглася на територію України, пише Politeka.net. Українські воїни продовжують стояти на захисті країни. Відомо про нових полонених, узятих у Харкові.

У Мережі з'явилося відео допиту схоплених окупантів. Один з них заявив, що вони прибули на навчання, але їх обдурили. За їхніми словами, в іншу країну їх послало командування.

"Прибули на навчання, але нас тут обдурили...

Люди були деморалізовані і ніхто не хотів йти, тоді нам сказали, що ми будемо ворогами російського народу і нас стали закидати як гарматне м'ясо. Люди з нашої військової частини, не хочуть війни, а хочуть миру", - заявив один з полонених.

Зазначимо, раніше радник голови офісу президента Олексій Арестович повідомив, що російські військові масово здаються в полон.

ГУНП в Харківській області закликає російських солдатів скласти зброю і здатися. Поліція звертається до всіх структур влади із закликом ретельно документувати випадки здачі в полон російських військових, відбирати зброю, годувати і надавати полоненим РФ тимчасовий притулок.

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