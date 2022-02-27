Як повідомив секретар Чернігівської міської ради Олександр Ломако, ворог цілився по будівлі Чернігівської міськради.
«Але потрапив у двори між обласною стоматологією та житловою дев'ятиповерхівкою. Це атака на мирне населення міста", - уточнив він.
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У мережі показали кадри наслідків обстрілу окупантів.
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У Чернігівській обласній держадміністрації терміново звернулися до жителів міста.
"Всім жителям Чернігова, власникам СТО. Терміново на блок-пости потрібні шини. На в'їзд-виїзд з Чернігова в усіх напрямках. Пріоритет-Городнянський напрямок, Ріпкинський. Біля блоку постів складайте на тротуарах з обох сторін", - йдеться в повідомленні.
Також жителів Чернігівщини закликають не залишати межі населених пунктів у зв'язку з мінуванням шляхів і перехресть, якими можуть слідувати ворожі війська.
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