Об этом сообщил советник министра внутренних дел Антон Геращенко.
По его данным, ракетный удар пришелся по Житомиру.
«А вот куда попали выпущенные около 17:00 с территории Беларуси Искандера, что я писал пол часа назад. Русско-белорусские фашисты бьют по аэропорту Житомира. Знаете, что это означает? Что надо готовиться Луцкой, Ровенской и Житомирской областям, зажаривать не только российских, но и белорусских оккупантов в ближайшие дни», - говорится в сообщении.
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Ракетный удар попал на камеры видеонаблюдения.
Отметим, ранее в Сети показали кадры, как ракету запустили с территории белорусского Мозыря – город в Гомельской области, примерно в 45 км от границы с Украиной.
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