Об этом, как пишет Politeka.net, говорится в сообщении Министерства.
"Суммарные ориентировочные потери врага с 24.02 по 28.02 по состоянию на 6.00
Самолеты 29
вертолеты 29
Танки 191
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Боевые бронированные машины 816
Пушек 74
ЗРК БУК 1
Град 21
Автомобильная техника 291
Цистерны 60
БпЛА ОТР 3
Корабли / катера 2
Средства ПВО 5
Личный состав ориентировочно 5300 (уточняется)» - сообщает Минобороны.
В министерстве уточняют, что информация ориентировочная и может уточняться, поскольку ее крайне сложно получать после боя, так как командиры в первую очередь сосредотачиваются на ведении боя.
Кроме того информацию Минобороны может получить лишь по завершению боя, а бои бывают крайне длительные во времени. Поступление данных может произойти на следующий день, а иногда и через день.
Кроме того, если бой продолжался ночью, и начался в одну календарную дату, а завершился в другую, то довольно сложно отделить в какую именно сутки произошли те или иные потери.