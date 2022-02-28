Об этом, как пишет Politeka.net, говорится в сообщении Министерства.

"Суммарные ориентировочные потери врага с 24.02 по 28.02 по состоянию на 6.00

Самолеты 29

вертолеты 29

Танки 191

Боевые бронированные машины 816

Пушек 74

ЗРК БУК 1

Град 21

Автомобильная техника 291

Цистерны 60

БпЛА ОТР 3

Корабли / катера 2

Средства ПВО 5

Личный состав ориентировочно 5300 (уточняется)» - сообщает Минобороны.

В министерстве уточняют, что информация ориентировочная и может уточняться, поскольку ее крайне сложно получать после боя, так как командиры в первую очередь сосредотачиваются на ведении боя.

Кроме того информацию Минобороны может получить лишь по завершению боя, а бои бывают крайне длительные во времени. Поступление данных может произойти на следующий день, а иногда и через день.

Кроме того, если бой продолжался ночью, и начался в одну календарную дату, а завершился в другую, то довольно сложно отделить в какую именно сутки произошли те или иные потери.