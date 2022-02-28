После завершения переговор двух делегаций в Киеве и Харькове сообщили о настолько сильных взрывах, которых не было до этого, пишет Politeka.net.
"Это самые мощные взрывы в Киеве за все время, сообщают очевидцы!" и "В Харькове только что прогремело три мощных взрыва. Идет обстрел", - появились сообщения в одной из групп.
Позже появилось видео взрыва в Киеве:
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"Очередное преступление путинского режима. Удар баллистической ракетой Искандер по Киеву. Точное место и жертвы устанавливаются", - написал советник министра внутренних дел Антон Геращенко в своем Телеграм-канале.
Также появились кадры с других углов.
Обстрел Харькова:
Советник главы ОП Михаил Подоляк, который был в составе делегации от Украины на переговорах, подвел итоги встречи в Twitter:
«Переговоры трудны. Правда, уже без каких-либо обязательных ультиматумов. Российская сторона, к сожалению, все еще очень необъективно смотрит на запущенные ею разрушительные процессы», - написал он.
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