Практически сразу после завершения переговоров делегаций от Украины и страны-агрессора недалеко от нашей границы, очевидцы стали сообщать о сильных взрывах в Киеве и Харькове.

После завершения переговор двух делегаций в Киеве и Харькове сообщили о настолько сильных взрывах, которых не было до этого, пишет Politeka.net.

"Это самые мощные взрывы в Киеве за все время, сообщают очевидцы!" и "В Харькове только что прогремело три мощных взрыва. Идет обстрел", - появились сообщения в одной из групп.

Позже появилось видео взрыва в Киеве:

"Очередное преступление путинского режима. Удар баллистической ракетой Искандер по Киеву. Точное место и жертвы устанавливаются", - написал советник министра внутренних дел Антон Геращенко в своем Телеграм-канале.

Также появились кадры с других углов.

Обстрел Харькова:

Советник главы ОП Михаил Подоляк, который был в составе делегации от Украины на переговорах, подвел итоги встречи в Twitter:

«Переговоры трудны. Правда, уже без каких-либо обязательных ультиматумов. Российская сторона, к сожалению, все еще очень необъективно смотрит на запущенные ею разрушительные процессы», - написал он.

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