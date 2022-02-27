После этого мэр заявил, что жители в городе с оккупантами могут перейти к обычной жизни.

Как сообщает Politeka.net, на странице в Фейсбук Купянский городской совет представил обращение, из которого становится известно, что городской голова Купянска Геннадий Мацегора отдал город во власть оккупантов без боя.

"Четыре дня назад город покинули все: СБУ, прокуратура, военкомат, отряд теробороны. Мы остались сами. Я со своими подчиненными и райотдел полиции, который до последнего момента находился и находится рядом со мной", — заявил Мацегора.

Он добавил, что принял это решение сам, ответственность за происходящее в городе лежит на нем и он останется в городе. Причем мэр заявил, что жители в городе с оккупантами могут перейти к обычной жизни.

"Сегодня я нахожусь на месте и хочу заверить, что будет работать больница, школа, детсады. С завтрашнего дня работаем в обычном режиме. Не боимся провокаций, на которые, по словам военных, они будут реагировать должным образом", – высказался Мацегора, оправдывая действия по сдаче города.

"Вылазьте из подвалов, бомбоубежищ, привыкайте к нормальной жизни" - заявил мэр, чем вызвал гнев в Фейсбук.

В комментариях мэра активно критикуют мирные жители и пользователи сети.

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