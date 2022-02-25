Украинский ведущий и шоумен Сергей Притула обратился к российским телезвездам с призывом действовать, а не только писать в соцсетях.

Притула, который с вторжением России в Украину, занялся волонтерством, записал мощное обращение. Соответствующее видео опубликовано в Фейсбук.

"Делайте репост, отмечайте русских", - призвал Притула. По его словам, это видео он записал специально для русских звезд телевидения и шоубизнеса, с которыми не единожды пересекался на съемочных площадках (с кем-то во времена Comedy Club, а с кем-то на Новом канале).

Притула отметил, что все, кто приезжал в Украину, говорили, как им нравится украинский народ, язык и т.д.

"Сейчас так получилось, что ваша страна убивает наших граждан. И сейчас именно то время, когда надо вытянуть язык из *пы и начать что-то делать", - обратился ведущий к российским коллегам.

Притула добавил, что недостаточно писать о своем стыде и боли в соцсетях - нужно действовать.

"И если вы не будете ничего делать, на ваших руках будет не только кровь украинцев, но и кровь ваших русских парней, которых мы сейчас убиваем в Украине. Блокируйте военные части, выходите на улицы, выводите своих сторонников или заткнитесь", - резко заявил Притула.

Напомним, Зеленский в своем новом обращении обратился к европейским главам по поводу вторжения России в Украину: "Уверен, вы это видите... Вся Европа. Но мы не видим вполне, что вы собираетесь с этим делать, как собираетесь защищать себя, когда так медленно помогаете нам в Украине".

Напомним, Зеленский экстренно обратился к президенту России: "Чтобы остановить..."

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