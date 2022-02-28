Россия планирует глушить связь в нескольких регионах. Об этом пишет Телеграм-канал "STOP_RUSSIAN_WAR_BOT", передает Politeka.net.
В сообщении говорится, что связь будет плохой в Черниговской, Сумской, Харьковской, Запорожской, Одесской областях, на Киевщине и Донбассе.
Вместе с этим могут осуществляться и хакерские атаки на украинские медиа, а также массовые рассылки на номера украинцев по Вайберу и СМС с сообщениями о якобы капитуляции украинской армии и власти в Киеве.
Предполагается, что такая информационная атака будет проходить в нескольких волнах, и вместе с ней будет проходить перемещении российских войск, сталкивающихся с народным сопротивлением.
"Добро пожаловать в ад": ВСУ уничтожили российский истребитель над Черным морем
"Знали бы вы, как мы их метелим": враг несет огромные потери под Киевом, новые данные
Восстание началось во временно оккупированном Бердянске, кадры до мурашек: "Русские, уходите!"
Беларусь нанесла ракетный удар по Украине, появились кадры: «Знаете, что это означает?»
Самая богатая певица Украины изменилась до неузнаваемости и удивила заявлением: «Мне нужен…»
По мнению одного экспертов, связь можно глушить "точечно" на небольшой радиус, и если это произойдет, то временно.
Рекомендуется общаться между собой, и не паниковать.
Позже появилась информация, что, вероятнее всего, данные о приглушении связи недостоверные.
Напомним, российские военные сдались ВСУ и просят прощения
Как сообщала Politeka, Зеленский записал новое обращение к народу перед переговорами с Россией
Также Politeka писала, Зеленский рассказал, как Лукашенко пообещал не нападать на Украину