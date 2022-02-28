Украинцев предупреждают о возможной блокировке связи в нескольких областях, а вместе с этим и хакерские атаки на наши медиа - говорится об информационной атаке.

Россия планирует глушить связь в нескольких регионах. Об этом пишет Телеграм-канал "STOP_RUSSIAN_WAR_BOT", передает Politeka.net.

В сообщении говорится, что связь будет плохой в Черниговской, Сумской, Харьковской, Запорожской, Одесской областях, на Киевщине и Донбассе.

Вместе с этим могут осуществляться и хакерские атаки на украинские медиа, а также массовые рассылки на номера украинцев по Вайберу и СМС с сообщениями о якобы капитуляции украинской армии и власти в Киеве.

Предполагается, что такая информационная атака будет проходить в нескольких волнах, и вместе с ней будет проходить перемещении российских войск, сталкивающихся с народным сопротивлением.

По мнению одного экспертов, связь можно глушить "точечно" на небольшой радиус, и если это произойдет, то временно.

Рекомендуется общаться между собой, и не паниковать.

Позже появилась информация, что, вероятнее всего, данные о приглушении связи недостоверные.

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