1 марта страна-агрессор нанесла сильные удары по Харькову. Местные жители говорят, что враг летает по всему городу, звуки и вибрация очень страшные, а все вокруг трясется.
В Сети опубликовали кадры сильных взрывов.
"Танковое училище взрыв", - написал очевидец.
Люди показывают, насколько сильный взрывы произошел, от которого ночь стала днем.
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В результате в зданиях выбило окна.
Отметим, враг атакует и другие города. В частности, в результате обстрелов российскими оккупантами в понедельник, 28 февраля, Мариуполь остался без электричества и теплоснабжения, вечером, 1 марта, стала известна хорошая новость.
Вадим Бойченко в своем в видеообращении на Фейсбуке рассказал, что российские войска наносят авиаудары по городу, бьют из тяжелой артиллерии по мирным кварталам и поселкам, разрушая инфраструктуру.
В результате жители остались без электричества и тепла, но с наступлением утра работа по восстановлению началась.
Вечером стало известно, что дали воду в микрорайоне Восточный. Также Центральный район теперь со светом.
"На некоторых участках остаются проблемы. Так что энергетики продолжают восстановление. Народ! Все будет хорошо!", - говорится в сообщении Мариупольского горсовета в Телеграм-канале.
Людей попросили не включать сразу все приборы: чайники, бойлеры, кондиционеры и так далее, чтобы работа проходила быстрее.
Напомним, по центру Харькова нанесли удар крылатыми ракетами, идет разбор завалов
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