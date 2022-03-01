1 марта страна-агрессор нанесла сильные удары по Харькову. Местные жители говорят, что враг летает по всему городу, звуки и вибрация очень страшные, а все вокруг трясется.

В Сети опубликовали кадры сильных взрывов.

"Танковое училище взрыв", - написал очевидец.

Люди показывают, насколько сильный взрывы произошел, от которого ночь стала днем.

Популярные статьи сейчас

"Добро пожаловать в ад": ВСУ уничтожили российский истребитель над Черным морем

Ани Лорак после долгой паузы поддержала украинцев, обратившись к фанатам: "Я умоляю..."

Враг деморализован: глава Минобороны Резников сообщил, что у противника началась «агония»

Зеленский высказался о результатах первых переговоров с Россией: "Пытается давить"

Ведущая "1+1" Падалко поделилась особенным кадром с мужем: "Наше последнее фото перед..."
Показать еще

В результате в зданиях выбило окна.

Отметим, враг атакует и другие города. В частности, в результате обстрелов российскими оккупантами в понедельник, 28 февраля, Мариуполь остался без электричества и теплоснабжения, вечером, 1 марта, стала известна хорошая новость.

Вадим Бойченко в своем в видеообращении на Фейсбуке рассказал, что российские войска наносят авиаудары по городу, бьют из тяжелой артиллерии по мирным кварталам и поселкам, разрушая инфраструктуру.

В результате жители остались без электричества и тепла, но с наступлением утра работа по восстановлению началась.

Вечером стало известно, что дали воду в микрорайоне Восточный. Также Центральный район теперь со светом.

"На некоторых участках остаются проблемы. Так что энергетики продолжают восстановление. Народ! Все будет хорошо!", - говорится в сообщении Мариупольского горсовета в Телеграм-канале.

Людей попросили не включать сразу все приборы: чайники, бойлеры, кондиционеры и так далее, чтобы работа проходила быстрее.

Напомним, по центру Харькова нанесли удар крылатыми ракетами, идет разбор завалов

Как сообщала Politeka, глава СНБО рассказал, что российские власти загнали в тупик

Также Politeka писала, что трагически оборвалась жизнь легендарного украинца