Український військовий Олександр Оксанченко, який вважається найкращим пілотом-винищувачем у світі, загинув на бойовому завданні.

Як пише Politeka.net, полковник Олександр Оксанченко відволікав російську авіацію, в результаті чого загинув. Вже відомо, що військовий отримав звання Героя України. Про це повідомила Військова Лана Борисова у своєму Фейсбук.

"Сказати, що я в шоці, це нічого не сказати...

Полковник Олександр Оксанченко, відтепер Герой України посмертно, загинув у повітряному бою, відволікаючи на себе ворожу авіацію

У 2018 році я дуже поспішала зробити в музеї бригади стенд, присвячений цьому Великому і талановитому льотчику. Шкода, що Героя України він не отримав за життя, адже коштував цього...

І моє останнє повідомлення йому...

Він для мене назавжди ГЕРОЙ, назавжди Живий", - написала Лана у Фейсбук.

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