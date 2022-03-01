Як пише Politeka.net, полковник Олександр Оксанченко відволікав російську авіацію, в результаті чого загинув. Вже відомо, що військовий отримав звання Героя України. Про це повідомила Військова Лана Борисова у своєму Фейсбук.
"Сказати, що я в шоці, це нічого не сказати...
Полковник Олександр Оксанченко, відтепер Герой України посмертно, загинув у повітряному бою, відволікаючи на себе ворожу авіацію
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У 2018 році я дуже поспішала зробити в музеї бригади стенд, присвячений цьому Великому і талановитому льотчику. Шкода, що Героя України він не отримав за життя, адже коштував цього...
І моє останнє повідомлення йому...
Він для мене назавжди ГЕРОЙ, назавжди Живий", - написала Лана у Фейсбук.
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