В пресс-службе ГСЧС сообщили подробности авиаудара российских войск по Житомиру. Также спасатели показали кадры последствий атаки врага.
1 марта около 22:16 в результате авиаудара предварительно повреждены 10 частных жилых домов (в 3-х из них возник пожар) и повреждены окна в здании городской больницы.
В результате попадания авиабомб загорелись частные дома.
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По состоянию на 07:00 02 марта: подтверждена гибель 2-х человек, 16 - получили травмы.
Спасены 12 человек, из них 6 детей, которых спасатели достали из подвалов полуразрушенных частных домов.
Аварийно-спасательные работы продолжаются.
Также в результате авиаудара по Житомиру было повреждено родильное отделение. На первом этаже были выбиты окна и стекла в дверях.
Мэр Житомира Сергей Сухомлин сообщил, что бомб было несколько. Число жертв уточняется.
Отметим, по данным Генерального штаба ВСУ, в Житомирской области находится до трех БТГр из состава 5 общевойсковой армии России.
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