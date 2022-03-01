Росія влаштувала потужну атаку на Харків, жителі кажуть, що таких ударів ще не було - вібрація і страшні звуки по всьому місту.

1 березня країна-агресор завдала сильних ударів по Харкову. Місцеві жителі кажуть, що ворог літає по всьому місту, звуки та вібрація дуже страшні, а все довкола трясеться.

У Мережі опублікували кадри сильних вибухів.

"Танкове училище вибух", - написав очевидець.

Люди показують, наскільки сильний вибух стався, від якого ніч стала днем.

В результаті в будинках вибило вікна.

Зазначимо, ворог сильно атакує і інші міста. Зокрема в результаті обстрілів російськими окупантами в понеділок, 28 лютого, Маріуполь залишився без електрики й теплопостачання, ввечері, 1 березня, стала відома хороша новина.

Вадим Бойченко у своєму у відеозверненні на Фейсбуці розповів, що російські війська наносять авіаудари по місту, б'ють з важкої артилерії по мирних кварталах і селищах, руйнуючи інфраструктуру.

В результаті жителі залишилися без електрики і тепла, але з настанням ранку робота по відновленню почалася.

Увечері стало відомо, що дали воду в мікрорайоні Східний. Також Центральний район тепер зі світлом.

"На деяких ділянках залишаються проблеми. Так що енергетики продовжують відновлення. Народ! Все Буде Добре!",- йдеться в повідомлення Маріупольської міськради в Телеграм-каналі.

Людей попросили не включати відразу всі прилади: чайники, бойлери, кондиціонери і так далі, щоб робота проходила швидше.

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