1 березня країна-агресор завдала сильних ударів по Харкову. Місцеві жителі кажуть, що ворог літає по всьому місту, звуки та вібрація дуже страшні, а все довкола трясеться.
У Мережі опублікували кадри сильних вибухів.
"Танкове училище вибух", - написав очевидець.
Люди показують, наскільки сильний вибух стався, від якого ніч стала днем.
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В результаті в будинках вибило вікна.
Зазначимо, ворог сильно атакує і інші міста. Зокрема в результаті обстрілів російськими окупантами в понеділок, 28 лютого, Маріуполь залишився без електрики й теплопостачання, ввечері, 1 березня, стала відома хороша новина.
Вадим Бойченко у своєму у відеозверненні на Фейсбуці розповів, що російські війська наносять авіаудари по місту, б'ють з важкої артилерії по мирних кварталах і селищах, руйнуючи інфраструктуру.
В результаті жителі залишилися без електрики і тепла, але з настанням ранку робота по відновленню почалася.
Увечері стало відомо, що дали воду в мікрорайоні Східний. Також Центральний район тепер зі світлом.
"На деяких ділянках залишаються проблеми. Так що енергетики продовжують відновлення. Народ! Все Буде Добре!",- йдеться в повідомлення Маріупольської міськради в Телеграм-каналі.
Людей попросили не включати відразу всі прилади: чайники, бойлери, кондиціонери і так далі, щоб робота проходила швидше.
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