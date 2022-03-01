У повідомленні Центру протидії дезінформації при РНБО, розміщеному в Телеграм-каналі, говориться про заміновану техніку ворога.
"За інформацією Міжрегіонального центру швидкого реагування ДСНС України, в Сумській області ворог мінує кинуту техніку!
🔺28 лютого в районі с. Штепівка (Сумська область) окупант кинув заміновану бойову техніку. При спробі проникнення в неї загинув місцевий житель", - пише Центр.
Українців застерегли і попросили бути вкрай обережними і без необхідності не проникайте в покинуту техніку окупанта. Також громадян закликають не торкатися до залишених речей.
Зазначимо, розв'язавши криваву війну в Україні, Росія здійснює дії, що не мають виправдання ні з військової, ні з моральної точки зору. Про це заявив Головнокомандувач ЗС України.
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"Я хочу привернути увагу міжнародного співтовариства до цинічного системного порушення РФ норм міжнародного гуманітарного права і людської моралі", - йдеться в його пості.
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