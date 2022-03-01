Голова Сумської держадміністрації Дмитро Живицький попросив надати допомогу для захисту від окупантів, інакше ті потраплять до Києва.

За словами Дмитра Живицького, завдяки терробороні Сумщина стримує, знищує і відправляє в Росію ворога, проте на даний момент в область зайшло вже більше десятка тисяч техніки, важкого озброєння, систем залпового вогню. Ворог курсує по всій території регіону і знищує український народ.

Зараз в Сумську область заходять сотні російських Іскандерів, Градів, Ураганів, Буків, танків, БТРів, колони заправників та інша техніка.

Голова Сумської держадміністрації вимагає підтримки і надати армії Байрактари, надати підтримку авіацією, і влаштувати бомбардування цілей точними ракетами. Інакше ж противник вже завтра опиниться в Києві.

Територіальна оборона також тримає населені пункти під охороною і бореться з російськими мародерами.

"Голими руками і тільки з автоматами в руках, з коктейлями Молотова ми зупиняємо десятки і сотні ворожої техніки", – зазначив голова ОДА.

Живицький повідомив, що територіальна оборона потребує техніки, тепловізорів, снайперських гвинтівок, патронів, рацій і так далі.

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