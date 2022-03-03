Появились первые кадры с военного аэродрома в Гостомеле Киевской области, где оккупанты уничтожили флагман украинской авиации, самый большой и мощный в мире транспортный самолет - легендарный Ан-225 «Мрия».

Кадры опубликовал в своем Телеграм-канале политический эксперт Юрий Романенко.

Известно, что самолет «Мрия» находился на ремонте на аэродроме «Антонов» в Гостомеле, поэтому не успел вылететь из Украины.

По данным «Укроборонпрома», восстановление "Мрии" будет стоить более 3 млрд долларов и потребует длительного времени – более 5 лет.

«Наши ворвались в аэропорт в Гостомеле. Гонят кадыровцев по варшавке из Бучи. Бои идут у путепровода у Ворзеля у озера в Буче возле Водопроводной», - говорится в сообщении Романенко.

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