В Москве, в очередной раз, пробили новое дно

О бессмысленном и достаточно неадекватном поступке, когда полиция, а возможно и с поддержкой Росгвардии, задержали протестующих женщин, пишет Telegram-канала BEREZOVIEW (Taras Berezovets official) .

В частности, московские правоохранители, если можно их так назвать, доставили в отделение полиции, и посадили за решетку, как каких-то опасных преступниц, двух женщин с детьми, которые просто пришли положить цветы у посольства Украины.

Видимо, агрессию у представителей местных правоохранителей, или даже скорее, "псов режима", вызвало то, что девочки держали в руках собственноручно нарисованные плакаты с призывом "НЕТ ВОЙНЕ".

К слову, до этого на "Politeka" писали о том, что под Харьковом, бойцы ВСУ захватили 6 новейших российских танков.

Также ранее мы информировали о том, что кое-где, россиян уже оттеснили к границам.

А до этого наш портал сообщали о том, что силы оккупантов несут потери на всех направлениях.