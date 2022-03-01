Центр противодействия дезинформации при СНБО Украины рассказал украинцам, какие места в их доме самые безопасные, и что нужно сделать для безопасности.

Украинцам рекомендуют в своих домах найти место за двумя глухими стенами. Об этом сообщает Politeka.net со ссылкой на сообщение Центра противодействия дезинформации при СНБО.

В указанное помещение нужно переместиться, ведь первая стена берет на себя удар, а вторая – блокирует обломки. Это помещение без окон (например, ванна, если в ней нет газового оборудования).

"Что также обязательно следует сделать!



🔺двери со стеклянными вставками нужно снять с петель, положить на пол и накрыть одеялом;

🔺окна нужно плотно закрыть (не оставлять даже на проветривание) и заклеить пленкой.



💪🇺🇦Берегите свои жизни!

Все будет Украина!", - написали авторы публикации.

Отметим, в Минцифре рассказали о запуске приложения "Воздушная тревога" которое будет оперативно информировать о начале и окончании тревоги. А также будет посылать пользователям максимально громкие критические уведомления о воздушной, химической, техногенной или других видах тревог системы гражданской обороны, даже в беззвучном или спящем режиме смартфона.

"Как воспользоваться?

Установите приложение через Google Play Market или AppStore.

Дайте ему разрешение отправлять уведомления и важные предупреждения.

Выберите область, в которой вы хотите получать уведомления.

Отслеживайте начало и конец воздушных тревог", - говорится в сообщении.

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