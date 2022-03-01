Украинцам рекомендуют в своих домах найти место за двумя глухими стенами. Об этом сообщает Politeka.net со ссылкой на сообщение Центра противодействия дезинформации при СНБО.
В указанное помещение нужно переместиться, ведь первая стена берет на себя удар, а вторая – блокирует обломки. Это помещение без окон (например, ванна, если в ней нет газового оборудования).
"Что также обязательно следует сделать!
🔺двери со стеклянными вставками нужно снять с петель, положить на пол и накрыть одеялом;
🔺окна нужно плотно закрыть (не оставлять даже на проветривание) и заклеить пленкой.
💪🇺🇦Берегите свои жизни!
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Отметим, в Минцифре рассказали о запуске приложения "Воздушная тревога" которое будет оперативно информировать о начале и окончании тревоги. А также будет посылать пользователям максимально громкие критические уведомления о воздушной, химической, техногенной или других видах тревог системы гражданской обороны, даже в беззвучном или спящем режиме смартфона.
"Как воспользоваться?
Установите приложение через Google Play Market или AppStore.
Дайте ему разрешение отправлять уведомления и важные предупреждения.
Выберите область, в которой вы хотите получать уведомления.
Отслеживайте начало и конец воздушных тревог", - говорится в сообщении.
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