Глава Сумской госадминистрации Дмитрий Живицкий попросил предоставить помощь для защиты от оккупантов, иначе те попадут в Киев.

По словам Дмитрия Живицкого, благодаря терробороне Сумщина сдерживает, уничтожает и отправляет в Россию врага, однако на данный момент в область зашло уже более десятка тысяч техники, тяжелого вооружения, систем залпового огня. Враг курсирует по всей территории региона и уничтожает украинский народ.

Сейчас в Сумскую область заходят сотни российских Искандеров, Градов, Ураганов, Буков, танков, БТРов, колонны заправщиков и другая техника.

Глава Сумской госадминистрации потребовал поддержки и предоставить армии Байрактары, предоставить поддержку авиацией, и устроить бомбардировку целей точными ракетами. Иначе же противник уже завтра окажется в Киеве.

Территориальная оборона также держит населенные пункты под охраной и борется с российскими мародерами.

"Голыми руками и только с автоматами в руках, с коктейлями Молотова мы останавливаем десятки и сотни вражеской техники", – отметил глава ОГА.

Живицкий сообщил, что территориальная оборона нуждается в технике, тепловизорах, снайперских винтовках, патронах, рациях и так далее.

Напомним, Сумы под контролем Украины, Харьков держится, оккупанты массово сдаются в плен

Как сообщала Politeka, простые украинцы решили остановить вражескую технику голыми руками, слышны выстрелы

Также Politeka писала, что на Сумщине провели обмен пленными по зеленому коридору