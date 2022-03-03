В столице Украины, возле одной из станций метро четверых диверсантов
О том, что правоохранители успели вовремя задержать 4 диверсантов в Киеве, пока они еще ничего не натворили внутри станции метро, ссылаясь на пресс-центр Министерства внутренних дел Украины, информируют "
Как стало известно, террористы привлекли к себе внимание тем, что делали фотоснимки окружающий местности. Обыскав их автомобиль, полицейские обнаружили целый арсенал оружия: ручной гранатомет РПГ-7 и заряд к нему, автоматы Калашникова, включая снаряженные магазины, гранаты, заранее изготовленное взрывное устройство, а также тротиловые шашки и военные ножи.
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Помимо этого, ДРГ имела с собой канистры с бензином, подробные карты Киева и поддельные документы. Российские диверсанты уже переданы Службе безопасности Украины.
К слову, до этого на "Politeka" писали о том, что окружение Путина и местная "элита" в панике - подыскивают, куда сбежать.
Также ранее мы информировали о том, что ВСУ превратили в пепел колонну противника.
А до этого наш портал сообщали о том, что под Киевом погибли бойцы теробороны, защищая женщин и детей от диверсантов.