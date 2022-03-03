Под Киевом, тероборона закрыла собой подвал с гражданскими

О том, что в городе Васильков, в Киевской области, во время ведения боя с российской диверсионной группой, погибли три человека из теробороны: художник(заслуженный деятель Украины) Сергей Пущенко, и два бойца из добровольческой группы, Степан Ковалюк и Ярослав Гранитный, на своей странице в соцсети Facebook, пишет экс-руководитель ровенского "Правого сектора", врач-травматолог, Роман Коваль.

Как стало известно из публикации, трагедия произошла в ночь на эту среду, 2-е марта: тероборона вступила в противостояние с российской ДРГ, целью которой стал школьный подвал с мирными жителями.

По словам Коваля, террористы не предполагали, что, помимо охранника школы, там окажутся и наши воины, включая четверых мужчин из теробороны Василькова, которые приняли бой, и ценой собственных жизней спасли от смерти людей, находящихся в бомбоубежище.

К публикации прикреплены фотоснимки погибших украинцев. Есть и символическое фото с пробитым российской пулей паспортом 42-летнего активиста Ярослава Гранитного из города Ровно.

Его побратим, Степан Ковалюк, тоже родился в Ривно, в 1985-м году рождения. Из-за российской агрессии сиротами остались его трое детей.

Сергей Пущенко являлся заслуженным деятелем искусств Украины, и родился на Днепропетровщине. Весной 2015-го года, он отправился в зону проведения боевых действий, где противостоял первому этапу российской вооруженной агрессии против Украины. В более спокойное время успел написать целую серию портретов солдат 5-го отдельного батальона добровольческого украинского корпуса "Правого сектора" и 5-го отдельного батальона "УДА". А немного позднее, отметился и как активный волонтер.

К слову, до этого на "Politeka" писали о том, как отлично работают украинские ракетные комплексы "Ольха".

Также ранее мы информировали о том, что виллу экс-жены президента РФ, Владимира Путина, обрисовали в цвета украинского флага.

А до этого наш портал сообщали о том, что экс-украинца, который выбрал гражданство страны-агрессора, а позднее и поддержал войну с нашей страной, выбрасывают из шахматных турниров.