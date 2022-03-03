Власти и "элита" РФ охвачены паникой, и уже вывозят родных из страны
О том, что в соответствии с информацией, предоставленной нашей разведкой, основная масса представителей так называемой местной "элиты" сейчас заняты массовой эвакуацией своих родных и близких из Москвы в различные страны, подальше от начатой Россией войны, пишет "
В частности, в окружении высшего политического руководства России сформировались весьма панические настроения, и поднимается уровень недоверия к Владимиру Путину.
Большая часть представителей элиты страны-агрессора, решают вопросы, связанные с эвакуацией своих родных и близких из столицы России в Грузию, Израиль и Арабские Эмираты, не забывая уточнять места, наиболее благоприятные как укрытие в случае начала ядерной войны.
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Из разговора советника-посланника посольства РФ в США Люкманова Артура Рушановича, с неустановленной особой, по имени Владислав Луценко, возможность ядерного конфликта все же существует, хоть и невелика.
Кроме того, как считает Луценко, Кремль уже проиграл войну с Украиной, а Путин - "сошел с ума и его состояние неадекватное".
К слову, до этого на "Politeka" писали о том, что в плен ВСУ сдались 22 танкиста из элитной дивизии РФ.
Также ранее мы информировали о том, что ВСУ вышли на линию границы Украины.
А до этого наш портал сообщали о том, что российские матери получают первые малоприятные "посылки" с телами сыновей.