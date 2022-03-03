93-я отдельная механизированная бригада "Холодный Яр" Вооруженных сил Украины показала кадры российской техники, уничтоженной в Сумской области.

«Вчера сообщали о недостойном поведении оккупантов в Московском Бобрике на Сумщине. На фото - колонна, которая должна была пройти через мост, который оккупанты заставляли восстанавливать местных жителей. Не доехали 20 км», - говорится в сообщении.

Отметим, накануне сообщалось, что российские оккупанты используют местных жителей для восстановления поврежденной инфраструктуры, чтобы продвигаться вперед. Так, жителей села Московский Бобрик на Сумщине под дулами автоматов заставляют восстанавливать уничтоженный мост через населенный пункт каменное.

Также оккупанты грабят местные магазины и мирных граждан, ведь их руководство не способно организовать обеспечение своей армии даже продуктами питания.

Добавим, 3 марта секретарь СНБО Алексей Данилов сообщил, что пограничники 5-го пограничного отряда передовой группой совместно с подразделениями Вооруженных сил Украины вытеснили оккупантов и вышли на линию государственной границы на Сумщине.

Напомним, в СНБО сообщили хорошие новости об успехах ВСУ: "Вышли на линию границы Украины"

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