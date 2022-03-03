3 марта на Энергодар идет более 100 единиц тяжелой техники. Об этом сообщил городской голова Дмитрий Орлов в своем Телеграм-канале, пишет Politeka.net.
Мэр города попросил немедленно оставить улицы и отойти от окон, а также не пользоваться лифтами.
Враг обстрелял блокпост, из-за чего в небо поднялись клубы дыма. Кроме того, оккупанты применяют оружие против мирного населения.
По состоянию на 17.15, на блокпосте продолжается бой. Украинцы сопротивляются и делают все от них зависящее, чтобы дальше враг не прошел. По предварительной информации на бул. Каштановый, ул. Молодежная при обстреле пострадали несколько домов. Количество раненых уточняется, пишет Орлов.
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Позже выяснилось, что на б. Каштановый,6 из-за попадания в дом произошел пожар в квартире на седьмом этаже. На место отправились спасатели. Также вражеский снаряд попал на территорию второй школы.
"По возможности (только после прекращения огня, не подвергая себя опасности!!) фиксируйте все повреждения и последствия обстрелов. Мы не кино снимаем. Мы документируем преступление против мирных людей для международного трибунала!", - написал мэр города.
В Сети появились первые кадры с мест событий.
Отметим, за день до этого простые энергодарцы вышли на акцию в защиту своего города и не пропустили вражескую технику. Известно, что в городе находится самая крупная электростанция в Европе.
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