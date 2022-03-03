Оккупанты прорываются в Энергодар (Запорожская область), где находится атомная электростанция, сейчас на блокпосту идут жесткие бои слышны выстрелы, а также полетели снаряды.

3 марта на Энергодар идет более 100 единиц тяжелой техники. Об этом сообщил городской голова Дмитрий Орлов в своем Телеграм-канале, пишет Politeka.net.

Мэр города попросил немедленно оставить улицы и отойти от окон, а также не пользоваться лифтами.

Враг обстрелял блокпост, из-за чего в небо поднялись клубы дыма. Кроме того, оккупанты применяют оружие против мирного населения.

По состоянию на 17.15, на блокпосте продолжается бой. Украинцы сопротивляются и делают все от них зависящее, чтобы дальше враг не прошел. По предварительной информации на бул. Каштановый, ул. Молодежная при обстреле пострадали несколько домов. Количество раненых уточняется, пишет Орлов.

Позже выяснилось, что на б. Каштановый,6 из-за попадания в дом произошел пожар в квартире на седьмом этаже. На место отправились спасатели. Также вражеский снаряд попал на территорию второй школы.

"По возможности (только после прекращения огня, не подвергая себя опасности!!) фиксируйте все повреждения и последствия обстрелов. Мы не кино снимаем. Мы документируем преступление против мирных людей для международного трибунала!", - написал мэр города.

В Сети появились первые кадры с мест событий.

Отметим, за день до этого простые энергодарцы вышли на акцию в защиту своего города и не пропустили вражескую технику. Известно, что в городе находится самая крупная электростанция в Европе.

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