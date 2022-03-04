Утром в пятницу, 4 марта российские оккупанты снова атаковали Житомир. В результате бомбового авиаудара снесло почти половину здания 25-й школы.
Об этом сообщил мэр города Сергей Сухомлин в видеообращении к жителям.
"Практически половина школы разрушена. Проходят спасательные работы", – говорит он.
Между тем, Телеграм-каналы сообщают, что от удара повреждено также новостройку.
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В ГСЧС сообщают, по предварительным данным, жертв и пострадавших в результате обстрела школы в Житомире нет. Эвакуированы 5 человек. От ГСЧС привлечено 40 человек и 5 ед. техники
Напомним, ВСУ перешли в наступление, российская армия массово бросает оружие и технику.
Как сообщала Politeka, украинцев предупреждают о возможной провокации оккупантов.
Также Politeka писала, российские военные с офицерами сдаются в плен и отказываются наступать.