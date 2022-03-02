В одному з міст України, схоже почалися чергові провокації окупантів
Про те, що в Херсоні, вулицями стали їздити автобуси з невідомими людьми, з яких, з використанням гучного зв'язку, закликають жителів вийти на вулиці, інформує Telegram-канал "
Зокрема, ці невідомі особи, обіцяють, що ті, хто покине будинки, можуть розраховувати на безплатну роздачу хліба.
Однак за словами голови Херсонської ОДА, Геннадія Лагути, стало відомо - ні обласна, ні місцева влада не проводять подібних акцій.
«Ласкаво просимо в пекло»: ЗСУ знищили російський винищувач над Чорним морем
"Темпи наступу знижено": у Генштабі повідомили про великі проблеми і невдачі ворога
"Укрзалізниця" опублікувала графік руху поїздів на 1 березня: як і куди можна доїхати
Осадча жорстко звернулася до Ані Лорак, Регіни Тодоренко і Лободи: "Ти точно знаєш, що відбувається"
Найбагатша співачка України змінилася до невпізнання і здивувала заявою: "Мені потрібен..."
Таким чином, жителям Херсона варто бути насторожі, оскільки такі дії, вельми схожі на ще одну провокацію російських окупантів.
До слова, до цього на "Politeka" писали про те, що російську військову колону жителі просто не пропускають в Енергодар - ЗАЕС поки в безпеці.
Також раніше ми інформували про те, що РФ знову стягує бойові судна до Одеси - можливий десант.
А до цього наш портал повідомляли про те, що деякі банки України можуть оголосити про кредитні канікули - в НБУ дали дозвіл.