Радник голови ОПУ Олексій Арестович дав брифінг 2 березня і розповів про ситуацію, яка склалася в Україні через вторгнення Росії. Відео з виступом Олексія Арестовича з'явилося на багатьох Телеграм-каналах.

Він зазначив, що російські війська намагаються окупувати Київ з північно-західного боку, але їм це не вдається. Тим часом на Чернігівському та Сумському напрямках зупинено просування ворога — їх добивають наші партизани та військові.

Харків ворог атакує постійно і завдає ударів по місту важкими реактивними системами залпового вогню. Головна мета — психологічно зламати Харків. Харків — це Сталінград 21 століття. У противника там неймовірні втрати.

Також Арестович розповів, що в районі ООС одна з бригад атакувала російські сили в Горлівці, зараз там закріплюються. Можливо розвиватимуть наступ (останні 8 років Горлівка перебуває під окупацією).

Таким чином вперше за сім днів війни наші підрозділи перейшли в наступ на окремому напрямку. І я думаю, що це не останній наступ. Скоро прийде час, коли ми будемо звільняти наші землі, а не тільки їх захищати.

У Маріуполі поки спокійно, але можливі спроби противника атакувати передмістя.

У Херсоні тривають вуличні бої. Незважаючи на численні спроби інформаційної війни і повідомлень про те, ніби Херсон пав — це невірно. ЗСУ продовжують опір і в місті і навколо міста.

Ворог вчора зробив спробу висунутися в бік Миколаєва, але в районі Баштанівки він був підданий нищівному повітряному удару і втратив багато людей і матеріальних запасів.

Величезна колона противника знищена сьогодні поблизу Кривого Рогу.

Енергодар, Запорізька АЕС-противник зупинений на вході в місто, Україна попереджає про небезпеку бойових дій біля ядерних об'єктів.

Противник масово кидає зброю і техніку, здається в полон, або тікає. Скоро російські війська відмовляться виконувати накази вищого керівництва.

Поки немає офіційних даних, що білоруська армія бере участь у бойових діях проти України.

Вчора ЗСУ в Харкові пішли в контратаку - у зустрічних боях українські військові розгромили 200 — ту бригаду противника-елітний підрозділ ЗС РФ.

Нагадаємо, юний український біатлоніст загинув у бою з окупантами, фото героя.

Як повідомляла Politeka, у Москві посадили за грати дітей, які протестують проти війни з Україною.

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