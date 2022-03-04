4 марта в Одесской области уничтожен вражеский самолет. Российский бомбардировщик сбит подразделением украинской противовоздушной обороны под курортным поселком Затока.
Об этом сообщила 35-я отдельная бригада морской пехоты им. контрадмирала Михаила Остроградского на своей странице в Facebook.
Морпехи отметили, что российский самолет атаковал один из объектов военной инфраструктуры Вооруженных Сил Украины. В то же время сообщается, что пилот вражеского самолета, несшего смерть украинцам, успел катапультироваться. Сейчас его разыскивают.
В комментариях украинцы поблагодарили защитников за мужество и сбитый вражеский самолет. А также призвали сбежавшего летчика найти и линчевать.
Напомним, ВСУ перешли в наступление, российская армия массово бросает оружие и технику.
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