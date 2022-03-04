В результаті бомбового авіаудару знесло майже половину будівлі 25-ї школи.

Вранці в п'ятницю, 4 березня російські окупанти знову атакували Житомир. В результаті бомбового авіаудару знесло майже половину будівлі 25-ї школи.

Про це повідомив мер міста Сергій Сухомлин у відеозверненні до жителів.

"Практично половина школи зруйнована. Проходять рятувальні роботи", - говорить він.

Тим часом, Телеграм-канали повідомляють, що від удару пошкоджено також новобудову.

В ДСНС повідомляють, за попередніми даними, жертв та постраждалих внаслідок обстрілу школи у Житомирі немає. Евакуйовано 5 осіб. Від ДСНС залучено 40 осіб та 5 од. техніки

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