Вранці в п'ятницю, 4 березня російські окупанти знову атакували Житомир. В результаті бомбового авіаудару знесло майже половину будівлі 25-ї школи.
Про це повідомив мер міста Сергій Сухомлин у відеозверненні до жителів.
"Практично половина школи зруйнована. Проходять рятувальні роботи", - говорить він.
Тим часом, Телеграм-канали повідомляють, що від удару пошкоджено також новобудову.
«Ласкаво просимо в пекло»: ЗСУ знищили російський винищувач над Чорним морем
РФ і Білорусь попросили повернути їхнє "добро": що відповіли в Україні
Футболіст Карпат загинув у бою з окупантами: «Герой України знищив десятки одиниць техніки»
"Вагони вже знаходяться на станціях": в УЗ розповіли, як будуть вивозити тисячі тіл окупантів
Продюсер "Орла і решки" помстилася Миколі Баскову і Газманову, зливши особисті дані: "Їх реальні номери"
В ДСНС повідомляють, за попередніми даними, жертв та постраждалих внаслідок обстрілу школи у Житомирі немає. Евакуйовано 5 осіб. Від ДСНС залучено 40 осіб та 5 од. техніки
Нагадаємо, ЗСУ перейшли в наступ, російська армія масово кидає зброю і техніку.
Як повідомляла Politeka, українців попереджають про можливу провокацію окупантів.
Також Politeka писала, російські військові з офіцерами здаються в полон і відмовляються продовжувати наступ.