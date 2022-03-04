Без возможности что-то приготовить или согреться, остаются сотни тысяч украинцев.

По причине непрерывных обстрелов со стороны российских оккупантов, в Украине не работают более 10 газораспределительных станций

О том, что на пятницу, 4-е марта, в нашей стране отключены 13 газораспределительных станций, в своем Telegram-канале, пишет " Оператор ГТС Украины ".

В частности, без стабильных поставок "голубого топлива" остались десятки населенных пунктов Украины, в которых проживают сотни тысяч бытовых потребителей, и это относится к:

Ирпени;

Бородянке;

Гостомелю;

Стоянке;

Вознесенску;

части Чернигова;

Изюму;

Бражковке;

Сиротино;

Краснопоповке;

Донскому;

Новотроицкому;

Пристани;

Олешкам и многим другим городам и селам на линии огня.

Также, критическая ситуация наблюдается в Счастье. Почти прервано газоснабжение Торецка (ГРС Дзержинск) - уже остановлены котельная и хлебозавод. В ночь на эту пятницу, по причине попадания российского снаряда, уничтожена бытовая нить газопровода поблизости от Северодонецка, и в этом городе тоже прекращено газоснабжение.

Только благодаря героическим усилиям сотрудников, которые при первой возможности восстанавливают подачу газа там, где это возможно, транспортировка "голубого топлива" по магистральным газопроводам проходит относительно стабильно.

К слову, до этого на "Politeka" писали о том, что российские оккупанты потратили почти все свои резервы.

Также ранее мы информировали о том, что известный исполнитель предупредил россиян о расплате за вторжение в Украину.

А до этого наш портал сообщали о том, что ВСУ уничтожили еще один вражеский самолет, который наносил удары по мирным жителям.