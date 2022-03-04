По причине непрерывных обстрелов со стороны российских оккупантов, в Украине не работают более 10 газораспределительных станций
О том, что на пятницу, 4-е марта, в нашей стране отключены 13 газораспределительных станций, в своем Telegram-канале, пишет "
В частности, без стабильных поставок "голубого топлива" остались десятки населенных пунктов Украины, в которых проживают сотни тысяч бытовых потребителей, и это относится к:
- Ирпени;
- Бородянке;
- Гостомелю;
- Стоянке;
- Вознесенску;
- части Чернигова;
- Изюму;
- Бражковке;
- Сиротино;
- Краснопоповке;
- Донскому;
- Новотроицкому;
- Пристани;
- Олешкам и многим другим городам и селам на линии огня.
Также, критическая ситуация наблюдается в Счастье. Почти прервано газоснабжение Торецка (ГРС Дзержинск) - уже остановлены котельная и хлебозавод. В ночь на эту пятницу, по причине попадания российского снаряда, уничтожена бытовая нить газопровода поблизости от Северодонецка, и в этом городе тоже прекращено газоснабжение.
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Только благодаря героическим усилиям сотрудников, которые при первой возможности восстанавливают подачу газа там, где это возможно, транспортировка "голубого топлива" по магистральным газопроводам проходит относительно стабильно.
К слову, до этого на "Politeka" писали о том, что российские оккупанты потратили почти все свои резервы.
Также ранее мы информировали о том, что известный исполнитель предупредил россиян о расплате за вторжение в Украину.
А до этого наш портал сообщали о том, что ВСУ уничтожили еще один вражеский самолет, который наносил удары по мирным жителям.