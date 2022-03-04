Резервы страны-агрессора на исходе, но она не изменяет своих намерений относительно Киева и Харькова
О том, что российские оккупанты несут значительные потери на всех основных направлениях - от Полесского, Северского, Слобожанского, Таврического, и до зоны проведения Операции Объединенных Сил, но наши воины уже перехватили тактическую инициативу, и по этой причине, враг может перейти к иным планам, и каким именно, на своей странице в соцсети Facebook, пишет секретарь СНБО Украины,
В первую очередь, оккупанты планируют все же окружить города Киев и Харьков, включая выход на административные границы Луганской и Донецкой областей.
Однако российское командование уже "утилизировало" не менее 95 процентов своих относительно подготовленных БТГр, и поэтому нуждается в срочном подтягивании резерва.
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Из-за этого, враг предпочитает наносить усиленные авиационные, ракетные и артиллерийские удары по военным и гражданским объектам, поскольку осознает собственную откровенную слабость.
Кроме того, вероятно, что Кремль станет достигать своих целей в нашей стране открытыми террористическими методами, так как несостоятелен сделать это стандартным военным путем.
"Об этом свидетельствует, в частности, использование санитарных автомобилей с символикой "Красного Креста" для перевозки вооружения и боеприпасов; переодевание прежде всего российскими силами специальных операций и десанта в украинскую военную форму, обстрелы мирных районов, городов и сел", - акцентировал Алексей Данилов.
К слову, до этого на "Politeka" писали о том, что вся захваченная ВСУ техника оккупантов, вернется в строй, и будет использована против войск РФ.
Также ранее мы информировали о том, как действовать при обвале дома, ГСЧС дали инструкцию.
А до этого наш портал сообщали о том, что в метро Киева снова обезврежен российский диверсант.