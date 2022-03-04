За пилотом сбитого под Волновахой самолета РФ прилетел на эвакуацию вертолет Ми-8 оккупантов. Их тоже приземлили.

Еще один вражеский самолет был сбит защитниками Украины. Прилетевший вслед за ним спасательный самолет также оказался на земле.

Об этом рассказал редактор "Цензор.НЕТ" Юрий Бутусов в Facebook. Также он показал фото того, что осталось от ликвидированной техники противника.

По его словам, вероятно, речь идет о самолете производства российской компании "Сухой" – судя по остаткам киля. Его 4 марта сбили воины 54-й отдельной механизированной бригады ВСУ на донецком направлении.

Истребитель оккупантов наносил удары по гражданским объектам в городах Украины.

"Российские самолеты – это террористы, которые уничтожают украинские города, убивают и терроризируют мирных граждан", – добавил журналист.

Один из Телеграм-каналов уточнил, что за пилотом сбитого под Волновахой самолета РФ прилетел на эвакуацию вертолет Ми-8 оккупантов. Их тоже приземлили. Браво! Пусть горит пламенем и он Надеемся, что там и пилот оккупантов горит!

Напомним, ВСУ показали уничтоженную технику оккупантов недалеко от Киева.

Как сообщала Politeka, украинцы сбили еще несколько самолетов и вертолетов агрессора.

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