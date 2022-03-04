Еще один вражеский самолет был сбит защитниками Украины. Прилетевший вслед за ним спасательный самолет также оказался на земле.
Об этом рассказал редактор "Цензор.НЕТ" Юрий Бутусов в Facebook. Также он показал фото того, что осталось от ликвидированной техники противника.
По его словам, вероятно, речь идет о самолете производства российской компании "Сухой" – судя по остаткам киля. Его 4 марта сбили воины 54-й отдельной механизированной бригады ВСУ на донецком направлении.
Истребитель оккупантов наносил удары по гражданским объектам в городах Украины.
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"Российские самолеты – это террористы, которые уничтожают украинские города, убивают и терроризируют мирных граждан", – добавил журналист.
Один из Телеграм-каналов уточнил, что за пилотом сбитого под Волновахой самолета РФ прилетел на эвакуацию вертолет Ми-8 оккупантов. Их тоже приземлили. Браво! Пусть горит пламенем и он Надеемся, что там и пилот оккупантов горит!
Напомним, ВСУ показали уничтоженную технику оккупантов недалеко от Киева.
Как сообщала Politeka, украинцы сбили еще несколько самолетов и вертолетов агрессора.
Также Politeka писала, экипажи Bayraktar TB2 превращают врага на украинской земле в пепел.