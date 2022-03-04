Как пишет Politeka.net, украинские войска продолжают отбивать атаки российских войск, которые начали оккупационную войну 24 февраля. Сегодня, 4 марта, советник главы МВД Украины Антон Геращенко опубликовал видео, в котором показал, как российские военные обстреляли "ЖК Покровский" в Гостомеле.

На кадрах можно увидеть, как снаряды один за другим летели в жилой дом.

"В Гостомеле был обстрелян «ЖК Покровский» - жилой массив без каких-либо намеков на военную инфраструктуру.

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Геноцид продолжается!", - написал Геращенко под видео.

Напомним, опубликован первый список пленных РФ

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