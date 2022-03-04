Советник главы МВД Украины Антон Геращенко сообщил об обстреле жилого массива под Киевом, показав красноречивое видео.

Как пишет Politeka.net, украинские войска продолжают отбивать атаки российских войск, которые начали оккупационную войну 24 февраля. Сегодня, 4 марта, советник главы МВД Украины Антон Геращенко опубликовал видео, в котором показал, как российские военные обстреляли "ЖК Покровский" в Гостомеле.

На кадрах можно увидеть, как снаряды один за другим летели в жилой дом.

"В Гостомеле был обстрелян «ЖК Покровский» - жилой массив без каких-либо намеков на военную инфраструктуру.

Геноцид продолжается!", - написал Геращенко под видео.

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